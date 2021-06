Melody, la bailarina de Cucho, reiteró su grave acusación contra el Tucu López: "No me arrepiento porque es mi verdad"

Tras su debut en La Academia junto a Cucho Parisi, Melody Luz visitó La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) donde recordó lo mal que la pasó en su romance con el Tucu López, al que acusó públicamente de ejercer violencia psicológica contra ella. Consultado al respecto, el actor y locutor contó que instruyó a su abogado para que se ocupe del tema. Ahora ella volvió a hablar del tema en una entrevista, asegurando que por más que él ponga en duda lo que pasó es “su verdad”.

En diálogo con Teleshow, Melody Luz ratificó sus dichos sobre lo que vivió en su relación con el Tucu mientras ambos trabajaban en la obra Sex, que dirige José María Muscari. “No me arrepiento porque es mi verdad. Repito que me sentí casi obligada a decirlo porque yo dije que quería hablar de otras cosas y esa mi primera nota. Entonces estaba entre quedar como una desagradecida si me paraba y me iba, o contestar. Yo ya contesté y la verdad es que no tengo más nada para decir”, aseguró la bailarina, de 24 años.

“No quiero que se me siga atando a ese tema porque soy más que eso, más que una breve relación en que la pasé mal. No voy a dar detalles, no quiero dar nada más, pero es mi verdad. Y por más que venga quien venga y me ponga en duda, me chupa un huevo, básicamente, porque yo sé lo que viví. Yo sé lo que vivo”, agregó.

Finalmente, la bailarina contó que no habla para “la cámara” sobre el Tucu López ya que, si le hubiera interesado, lo habría hecho dos años atrás. “Y también hubiera hablado de otras personas estúpidas que una se cruza en este medio y que se piensan que son superiores y que por ser mujer te pueden vulnerar. Y yo siento que viene un cambio en cuanto a ser sorora y ser sincera”, concluyó Melody Luz.