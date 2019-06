La revelación de la fuerte historia de vida de Fernando Dente (29), primero en una entrevista con la revista Gente, y luego explayándose tanto en Intrusos como en Los Ángeles de la Mañana, hizo que su padre biológico también salga a contar su verdad. Así fue que en una nota con Involucrados, el exsacerdote Fernando Onetto confesó cómo fue su primer contacto con su bebé y por qué no continuó ligado a él: “Lo tuve en brazos una vez; ya después su mamá tomó otra decisión y yo hice lo que creo que es mejor, que es respetar las decisiones de otras personas. Y no invadir a una familia porque el papá y la mamá de Fernando fueron José y Ada Dente”.

En esa misma nota, Onetto hizo un fuerte mea culpa al reflexionar sobre la mala impresión que le dejó a Fernando tras afirmar que lo puso él y a su mamá “en un cofre bajo llave” y lo tapé “con cemento”, cuando se encontraron a charlar sobre sus lazos de sangre. “Fue una conversación bastante larga y uno escucha lo que puede. Era la primera vez que hablábamos. También fue una cosa bastante inesperada para mí. Fue muy difícil para los dos afrontar esa situación y todo lo que dije fue en función de querer cuidarlo. Probablemente no elegí bien las palabras”.

Luego, el hombre se hizo cargo de sus dichos y matizó: “Creo que dije esas palabras, sobre el tema archivado, pero no me reconozco en la actitud de poner distancia ni de frialdad. Todo el tiempo estaba pensando qué podía hacerle bien a él en ese momento de su vida. Yo tenía que cuidar la imagen de su mamá también. Seguramente no me expresé bien porque él lo recuerda mal, pero no me reconozco en la persona que aparece en su relato”.

Por otra parte, Fernando Onetto reflexionó sobre el hecho de haberse perdido a Fernando Dente como hijo por respetar la voluntad de Ada, la madre del artista: “Claro que siento que perdí un hijo... No me arrepiento de haber optado por haber respetado a las personas y sus decisiones, aunque eso tenga un costo para uno. Me pude haber equivocado, es dificil de evaluar, pero es una convicción y no me arrepiento. Sí duele, pero aceptar que otro tome decisiones con las que uno no está de acuerdo es también lo que uno hace como papá con sus hijos. Aunque uno no comparta las decisiones de sus hijos, los sigue amando, y eso me pasó con Fernando.”.