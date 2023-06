“Me quitó el hambre y me tiró en la cama”: Dani La Chepi regresó a Instagram y habló de su problema de salud

En solo un año Dani La Chepi, pasó con éxito por MasterChef Celebrity, debutó en la conducción de El gran juego de la Oca, al poco tiempo se separó de Javier Cordone y poco después falleció su papá, y este miércoles regresó a las redes sociales tras una larga ausencia.

Es por eso que la actriz reapareció en sus redes sociales dando las gracias a sus seguidores por no perderle la pista durante los varios meses que estuvo ausente. “Buenas, ¿cómo están? Primero, agradecerles el aguante. Sé que le escribieron a mis amigos, a mis amigas y a mis familiares para saber cómo estábamos Isa (su hija) y yo”, dijo.

“Primero quiero agradecerles a todos y a todas por el amor que me hicieron llegar”, señaló. “¿Qué es lo que tuve? Antes le decían ‘surmenage’, pico de estrés… ahora le dicen ‘burn out’. La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad y depresión, eso es lo que tuve”, explicó Daniela.

“Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir y bueno, la única manera de salir es pidiendo ayuda. Esto se sumó a mi anorexia nerviosa, me quitó el hambre y me tiró en una cama y no me pude levantar durante un largo tiempo”, sumó la renovada influencer.

Más sobre este tema Dani La Chepi se enojó porque le propusieron implantes mamarios por canje Dani la Chepi contó el desubicado comentario que le hizo una mujer sobre su hija, de 8 años

DANI LA CHEPI REGRESÓ A SUS REDES SOCIALES Y LLEVÓ TRANQUILIDAD A SUS SEGUIDORES

Dani contó cómo encaró su problema para dejarlo atrás de una vez por todas. “Hice todas las terapias que se puedan imaginar. Biodecodificación, registros akashicos, terapia holística, reiki, fui a la Iglesia. Seguro me estoy olvidando de alguna”, dijo antes de contar qué es lo que está probando en la actualidad.

“Estoy haciendo terapia cognitiva conductual, estoy con los médicos, con nutricionista que me están ayudando. Estoy entendiendo que esto es parte de la vida, que ningún estado es permanente, que esto también pasará”, reveló.

“Al principio lo escuchás y pensás ‘esto no va a pasar porque estoy en un pozo y de este no puedo salir’. Pero pidiendo y aceptando ayuda entendés que, cuando lo transitas, es parte de la vida y seguramente salís aprendiendo un montón de cosas y siendo una persona más completa”, reflexionó frente a la cámara, antes de brindar un consejo buena onda.

“Quiero, y puedo, decirles a las personas que sufren de ansiedad y de depresión que se puede salir, que esta frase de que ningún estado es permanente es real. Que claramente sentís que no, pero que vas a salir. Acá estamos, para seguir riéndonos juntos y divirtiéndonos. Retomando la vida de otra manera, de una manera más sana”, cerró la influencer.