"Se me pone la piel de gallina": Carmen Barbieri contó el pedido que le hizo a Fede Bal cuando empezó su relación con Sofía

A un mes de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, Carmen Barbieri expresó que aún está muy angustiada por la ruptura y reveló el especial pedido que le había hecho a su hijo cuando comenzó el noviazgo con la maquilladora, tres años atrás.

En dialogo con las populares "chimeteras" de las redes sociales, Keren y Pochi, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) abrió su corazón.

Más sobre este tema Fede Bal rompió el silencio tras su explosiva separación de Sofía Aldrey

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia", dijo Carmen.

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Sofi era la mujer perfecta para mi hijo. Ella lo acompañaba en todo". G-plus

Y continuó: "Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste".

Más sobre este tema Carmen Barbieri le dedicó una tremenda frase a Nazarena Vélez: "Es horrible lo que dijo, pero yo nado y otros flotan"

EL PEDIDO DE CARMEN BARBIERI A FEDE BAL PARA CUIDAR A SOFÍA ALDREY

En el verano del 2022, cuando Fede Bal comenzó su historia de amor con Sofía Aldrey, Carmen Barbieri le hizo un importante pedido a su hijo, que no pudo cumplir.

"Cuando empezaron, le dije a Fede: 'Lo único que te voy a pedir es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos'". G-plus

"Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos'", contó Barbieri, con la voz temblorosa y movilizada.

"¡Y miren que yo amo a mi hijo! Se me pone la piel de gallina. Sofía no merecía ni una lágrima causada por Federico. Lamentablemente pasó. Por eso mi hijo está tan triste", finalizó Carmen, apenada por la separación.