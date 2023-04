"Me hiciste daño": el enigmático posteo de Wanda Nara que Mauro Icardi respondió al instante

En este último tiempo, Wanda Nara y Mauro Icardi se mostraron muy enamorados. Sus múltiples distanciamientos y fuertes indirectas por el affaire de él con China Suárez, parecían haber quedado en el pasado.

Sin embargo, la conductora de MasterChef, sorprendió al utilizar parte de la desgarradora letra de No Quiero Llorar de Maikel Delacalle para ilustrar una foto en la que se la ve muy sensual.

"Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no habría amor y sin amor no somos nada. Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que yo sola tuve que nadar, quizás no eras para mí, aunque yo era feliz", expresó, letra que muchos creen que podría estar dedicada a Mauro por haberle sido infiel.

QUÉ DIJO MAURO ICARDI SOBRE EL LLAMATIVO GESTO DE SU ESPOSA EN LAS REDES

Sorprendido por la canción que Wanda usó para ilustrar su última foto, Mauro reaccionó contundente, deslizando que siguen juntos.

"¿Te pusiste romántica? ¿Poeta o andas con extrañitis? Cada día mas linda", le escribió junto a amorosos emojis, ¿marcando territorio?