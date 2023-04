"Me encanta que me chupen el ojo": el sincericidio de Mike Amigorena sobre su placer predilecto

Si hay una palabra que define a Mike Amigorena es, sin duda, la transgresión. Muy acostumbrado a convertirse en tendencia por sus atuendos y su extravagancia, el actor ahora cometió un sincericidio sobre su fetiche predilecto.

En Socios del espectáculo mostraron este miércoles una entrevista que Mike le dijo a Gastón Soffritti en el canal de streaming Loft en el que confesó su bizarro fetiche: que le chupen el ojo; y fue más allá al hacer una demostración en vivo.

“A mí me encanta que me chupen el ojo, la parte blanca. Yo hago así y me pasás la lengua por acá”, dijo Mike, abriéndose el ojo y mostrando la parte blanca del mismo, más conocida como esclerótica.

Más sobre este tema Mike Amigorena explicó por qué llamó Miel a su hija: "El Universo eligió ese nombre" Gonzalo Heredia compartió las postales más divertidas de su cumpleaños con famosos

MIKE AMIGORENA MOSTRÓ SU BIZARRO FETICHE EN VIVO CON GASTÓN SOFFRITTI

“Primero, que te va a encantar a vos. A cualquier persona, chupar un ojo con la punta de la lengua… salvo que te de impresión”, dijo Mike, siempre seguro. “¿Pero qué te genera?”, quiso saber Gastón.

“Esto… una cosa de éxtasis, me duerme, te lo juro por Dios”, le contestó Amigorena. “A mí me encanta que me chupen el ojo. Entonces, la lengua se pone en contacto de la ‘bola’… ¡guau!”, agregó el actor, mientras Soffritti calificaba la experiencia de “hermosa”.

A continuación, el actor le pidió permiso a Soffritti para mostrarle lo que se siente, y este accedió de buen gusto. “Mirá para allá, más para allá. No, no te rías… dale, casi, casi”, le dijo mientras le sostenía la cabeza y le acercaba la lengua al ojo.

“¡Es muy bueno!”, se escuchó exclamar a Gastón cuando Mike concretó la muestra gratis de su fetiche. “Ay, ¿y la conjuntivitis?”, se preguntó Rodrigo Lussich, que resaltó lo bizarro de los gustos de Amigorena al cocnluir el informe de Los Escandalones.