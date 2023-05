Maxi Trusso volvió a la carga contra Lali Espósito: "Es el máximo exponente de la grasada"

Hace algún tiempo, Maxi Trusso criticó duramente a Lali Espósito en una entrevista radial, haciendo hincapié en los “giros melódicos” de la música actual. “Escucho a Lali, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, dijo en esa ocasión y ahora retomó su prédica.

En Intrusos, Trusso apuntó directamente contra los artistas que más éxito están teniendo en el mercado y no dudó en afirmar que “la música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión”.

“La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto. Estos flacos van a la guita directamente”, aseguró, prometiendo, eso sí, que “va a volver la música”.

MAXI TRUSSO APUNTÓ CONTRA LOS ARTISTAS COMO LALI ESPÓSITO Y TINI STOESSEL EN DUROS TÉRMINOS

“Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz. Tini, es una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Perdón, pero si los ve Cerati diría lo mismo”, se justificó el productor en una entrevista con el ciclo de América.

“Son artistas del mundo moderno. Son influencers pero no son rockers. El rock and roll no está ahí, el rock and roll es otra cosa. Es chocar con la desgracia y estas no chocaron con la desgracia. No está la música ahí”, afirmó el autor del clásico bolichero Nothing at all.

Tras lanzar algunos palitos contra Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, Maxi volvió a centrarse en la autora de Disciplina. “Lali es un lindo pony (SIC), es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whiskies y hagamos rock and roll, Lali en serio”, propuso, desfachatadamente.

“Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”, concluyó el productor antes de que el ciclo volviera a estudios, donde los panelistas respondieron indignados a estas declaraciones.