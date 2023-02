Maxi de Gran Hermano aseguró que proyecta una familia con su novia Juliana, luego de irse a vivir juntos

“El Show de Ulises Jaitt” y dejó declaraciones bastante picantes para los oyentes del programa. Maxi Guidici, el exparticipante de Gran Hermano 2022 , estuvo eny dejó declaraciones bastante picantes para los oyentes del programa.

"Gané el mejor de los premios, chocho. Salí en el momento justo, disfrutando un montón", aseguró Maxi sobre su eliminación hace unas semanas de Gran Hermano y el gran momento actual que vive con su novia Juliana, también exparticipante del reality

"Sí, sin dudas. Ya estoy viviendo con ella. Feliz de la vida". Sobre la noticia de su mudanza con Juliana, que Maxi compartió en exclusiva con Ciudad.com revelando los detalles de su nidito de amor, el cordobés reveló que proyecta una familia con Tini:

También contó que solo le falta conocer a la familia de ella, porque su novia ya conoció a la suya.

LAS CONFESIONES PICANTES DE MAXI GUIDICI QUE INVOLUCRAN A ARACELI GONZÁLEZ

Sobre sus fantasías en la cama, Maxi confesó que una de sus musas fue la actriz Araceli González. "Estaba enamorado de ella, en la novela Nano".

Ulises indagó un poco más en la vida privada del galán de la casa y le consultó por los lugares más extraños donde tuvo sexo, a lo que él respondió, sincero: "En el sauna de Gran Hermano, en un ascensor, en una playa".

Finalmente, el conductor le hizo la pregunta más picante de todas, que él respondió sin tapujos: "¿Cuál fue tu récord sexual?".

"No me lo va a creer nadie, mis amigos se cagan de risa. Juro por Dios que es cierto. 10 eyaculaciones en un día. Desde la madrugada hasta la otra noche. Me pasó una vez en la vida".