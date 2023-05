Mauro Icardi cruzó en vivo a Candela Lecce, señalada como tercera en discordia en su matrimonio con Wanda Nara: "Te van a peritar el teléfono"

Luego de las fuertes repercusiones que despertaron los audios de Candela Lecce, la señalada como la supuesta tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la joven visitó el piso de Intrusos y el futbolista fue contundente con su reacción

“Le van a hacer un perito en el teléfono a Candela”, explicó Guido Záffora, en el ciclo de América, dejando en claro las intenciones de Icardi de llevar a la Justicia a quien lo señaló de haber tenido un encuentro amoroso.

“Wanda sabe lo que Icardi dijo esa fecha porque estaba con él, esa fecha a la que vos haces referencia”, agregó el panelista. Sin embargo, la invitada se mostró muy tranquila con esta posible medida del deportista: “A mí todavía no me llegó ninguna citación, ni nada de lo que se habla”.

“Yo no tengo nada para ocultar, estoy tranquila. Muestro mi teléfono”, cerró Candela, quien reveló que tiene como abogado a Roberto Castillo, el mismo letrado que le lleva las causas de Cinthia Fernández.

FIRME REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON SI ESTÁ EMBARAZADA

Luego de que se conociera la fuerte crisis que mantiene con Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, y alimentara los rumores de romance con L-Gante (con quien se la vio muy cómplice en los Premios Gardel 2023), Wanda Nara respondió las consultas de sus seguidores en el vivo de Instagram que hizo ¡y sorprendió con sus contundentes declaraciones!

Feliz en su rol de conductora de MasterChef, el certamen que se transmite por Telefe y que tiene como jurados a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, Wanda reconoció que muchas veces debieron parar las grabaciones debido a su emoción hasta las lágrimas al escuchar las historias de los participantes.

Estos dichos dieron lugar a que varios de los usuarios relacionaran su extrema sensibilidad con la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, Wanda fue firme con su respuesta: “Me dicen si no estaré embarazada porque estoy muy sensible”, leyó.

