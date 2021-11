Mauro Icardi le confesó a Yanina Latorre su encuentro con la China Suárez: "Es todo verdad, pero no hubo intimidad"

Acorralado, Mauro Icardi habló por teléfono con Yanina Latorre para sincerarse respecto de su encuentro con China Suárez en París, mientras Wanda Nara escuchaba toda la conversación a su lado. "Es todo verdad; pero no tuve sexo con ella", admitió el padre de Francesca (6) e Isabella (5).

"Yo reservé esa habitación y la puse a nombre del polista Facundo Fernández Llorente, pero sin avisarle a él porque ya no estaba en París", reconoció el delantero de PSG sobre el lujoso cuarto en el hotel Le Royal Monceau.

En esa misma confesión, Icardi explicó que su cuñado, "Jakob von Plessen" lo estaba "esperando en el auto", y aclaró: "Le regalé la remera rosa de PSG a la China".

Al final, Mauro Icardi justificó por qué no cometió un acto de infidelidad con China Suárez hacia Wanda Nara: "Tenía fiebre, me sentía mal, la China estaba ahí y le regalé la camiseta rosa de PSG. Pero no pasó nada, no tuvimos sexo".