Mauro Icardi aseguró que los hijos de Wanda Nara están muy enojados con ella: "Esperemos que se digne a venir"

Mientras Wanda Nara continúa en Buenos Aires filmando un videoclip con L-Gante en su casa del country Santa Bárbara de Benavídez, Mauro Icardi hizo un durísimo descargo contra ella en un vivo de Instagram que se convirtió en la noticia del día en este tira y afloja entre ambos.

Entre otras cosas, Icardi habló de su separación de la esposa y negó que estuviesen divorciados, pero también arremetió fuerte contra ella asegurando que sus hijos, que se quedaron todo este tiempo con él en Estambul, le dieron un ultimátum a su madre.

“Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo”, dijo sobre la “investigadora” de ¿Quién es la máscara?

MAURO ICARDI REVELÓ QUE LOS HIJOS DE WANDA NARA LE ESCRIBIERON EN DUROS TÉRMINOS DEBIDO A SU ACTITUD

“También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar porque es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, aseguró en otro párrafo.

“El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca. (…) Yo no quiero meter a los nenes, les hablo les cuento. Valentino va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa”, explicó Icardi.

“Antes del estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que, si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, aseguró el futbolista.

MAURO ICARDI ASEGURÓ QUE HABRÁ UNA CHARLA CON WANDA NARA A SU REGRESO A TURQUÍA

“Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando. Es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar”, explicó.

“Hoy en día le molestó que yo haya dicho eso, porque ese es su medio de trabajo, del cual durante 9 años nunca hizo. Decidió que esa es su forma de salir adelante, veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo”, recordó.

“Sé la clase de persona con la que se criaron, hoy por desgracia de la vida, la madre decide romperles”, explicó, sin especificar qué es lo que quiso decir con esa última palabra.

“Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto”.