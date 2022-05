Matilda Blanco reveló quién es el más sucio de El Hotel de los Famosos: "Alex Caniggia tuvo un traje de baño puesto durante dos meses"

En Intrusos estuvo como invitada Matilda Blanco, quien habló de su experiencia en El Hotel de los Famosos, y contó algunos secretos de su paso por el reality. Así terminó nombrando a Alex Caniggia como el que menos pasaba por el agua y el jabón.

“Llegamos hechos trizas de tantos juegos, había que limpiar el hotel y te bañabas como podías. Algunos no se bañaban”, deslizó, para que Flor de la Ve y su equipo insistan sobre quién era el “sucio” del grupo.

“Todos saben que Alexander tuvo un traje de baño puesto casi dos meses. ¡Imaginate!”, confesó, divertida.

MATILDA BLANCO ELIGIÓ A ALEX CANIGGIA COMO EL MÁS SUCIO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“¡El calzoncillo era una papa frita!”, bromeó Flor de la Ve sobre la infidencia de la productora de moda.

“¡Tremendo! Pero puedo decir que es uno de los más encantadores”, intentó salvarlo, mientras elogiaba algunas actitudes que tuvo el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia con ella.

“Pero no huele mal. No se sabe. Bueno, yo no me acercaba tanto. Hay que preguntarle a Melody Luz, su novia actual”, remató, entre risas sobre la higiene del mediático.