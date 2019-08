Matilda Blanco se despidió del Súper Bailando días atrás tras perder en el voto telefónico contra Flor Torrente. En diálogo con Por si las moscas en La Once Diez, la asesora de moda se mostró indignada con el jurado de ShowMatch… y especialmente con Ángel de Brito.

“Ahí te empezás a dar cuenta cómo es el jurado, creo que les dio una cosa rara esto de tener a una par frente a ellos que se atreviera a bailar. Soy su par, creo que eso los endureció y vinieron cosas viejas. Querían verme pelear, después no querían verme pelear tanto. Fue una cosa de manipulación medio rara”, aseguró.

Y apuntó contra Ángel: “Había mucha gente que bailaba mucho peor que yo. Que yo haya quedado afuera no es culpa más de nadie que del jurado y más que nada de Ángel De Brito. Me puso un cero. Él me escribió un mensaje diciendo ‘te comunico que te echó el público’. Para que te eche el público primero alguien te tiene que poner ahí en el teléfono, y fue él”.

"Ángel habrá creído que con eso iba a ir a su programa a pelearme con él. Eso no va a pasar, de todas maneras. Que me llame cuando crezca" G-plus

Cuando le preguntaron sobre los posibles motivos de Ángel, Matilda respondió: “No tengo idea. Habrá creído que con eso iba a ir a su programa a pelearme con él. Eso no va a pasar, de todas maneras”.

Muy filosa, agregó: “Estoy desencantada con el jurado. Creo que además se perdió el glamour. A ellos ahí no les queda mucho poniendo puntajes ¿Cuánto tiempo más? No les queda tanto, yo tengo toda la vida para decirles que están mal vestidos”.

Y le dedicó una irónica frase a De Brito en el final: “Y Ángel, no sé, que me llame cuando crezca”.