Matilda Blanco criticó el look de Jésica Cirio en los Martín Fierro: "Tiene cambios en su cara que la dejaron lindísima pero esto es una pena"

El percance del escote de Jésica Cirio acaparó las miradas, pero Matilda Blanco fue un poco más allá del accidente fashion y analizó picantísima el look integral de la conductora de La Peña de Morfi.

"Ella está muy bien, ha evolucionado. Bueno, vamos a hablar francamente. Ella ha tenido como cambios en su cara que a mi modo de ver la han dejado lindísima y ha evolucionado mucho en su look. Completo", aseguró la experta en modas en Nosotros a la Mañana.

Por eso mismo, Matilda Blanco lamentó el percance de las lolas de Jésica Cirio: "Pero esto es una pena, porque quedó raro, es como mucho. Es una pena, pero estos accidentes pueden pasar. Yo creo que hay que probarlo".

MATILDA BLANCO EXPLICÓ EL PROBLEMA DEL ESCOTE DE JÉSICA CIRIO

En un primer momento, Matilda Blanco se sinceró con humor por el accidente de Jésica Cirio con su escote.

"Yo no sé si ella perdió la sensibilidad. Perdón por lo que digo, pero puede ser. No te das cuenta cuando pasa", bromeó.

En cuanto al vestido, comentó que hubiera sido necesario asegurarse la estabilidad con breteleles, y continuó: "Ella estaba muy al borde. Es un vestidazo. Estaba muy ajustado arriba y es medio bajo. Me parece lindo. No me parece el exceso, que la lola quede tan afuera, pero ella logó un cambio en su imagen para el programa que realmente es notable, y muy bueno.

"Es un momento feo para ella, no para nosotros", cerró Matilda Blanco sobre Jésica Cirio.