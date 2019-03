El 8 de marzo, Matías Morla, uno de los abogados de Diego Maradona, anunció en los medios de comunicación una noticia que impactó a nivel mundial: "Diego tiene tres hijos en Cuba, con los que yo hablo. A la fecha, no los reconoció, pero se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo... Son hijos que tuvo con dos mujeres", dijo el letrado en Nosotros a la Mañana.

"El abogado de Cuba está ejerciendo presión con la filiación de los chicos y me intimó para que lo diera a conocer. 'Diego, esto explota', le dije. Y me pidió que lo contara". G-plus

Inmediatamente muchos se preguntaron por qué el exfutbolista daba a conocer esta noticia ahora. Algunos argumentaron que fue por la serie sobre su vida que está produciendo Amazon y otros apuntaron a otro doloroso fin: alterar la tranquilidad de sus hijas, especialmente la de Dalma, quien 4 días después de la explosiva noticia dio a luz a Roma. "Nadie piensa que Dalma está por ser mamá, solo piensan en hacer daño", había dicho Claudia Villafañe, a pocas horas del anuncio de Morla.

No ajeno a las versiones periodísticas, el abogado explicó en la revista Pronto el motivo que lo llevó a Diego a hacer pública su paternidad en Cuba. "Todo el mundo sabía que Diego tenía hijos allá. Era un secreto en Cuba, que estuvo resguardado hasta que tomó estado público. Y lo confirmé porque se iba a saber igual. Primero porque se está haciendo la serie de Maradona y los productores está investigando. En segundo lugar, el abogado de Cuba está ejerciendo presión con la filiación de los chicos y me intimó para que lo diera a conocer. 'Diego, esto explota', le dije. Y me pidió que lo contara", manifestó Morla. Y remarcó: "A él le gusta que los hechos se den a conocer por él y no por otras personas".