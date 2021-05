Matías Martin contó que se vacunará contra el covid en Miami: "Me atormenta y dudé, entiendo a mis compañeros que no lo quieren contar"

Luego del escándalo que se desató después de que Jorge Rial viajara a Miami para vacunarse contra el covid, tras haber criticado a los famosos que habían hecho lo mismo, Matías Martin confirmó que también tomó esta decisión y que le costó mucho hacerla pública.

El conductor afirmó que el viaje lo "atormenta" y que sentía "culpa", por eso no fue fácil confirmar la noticia de su viaje en Todo pasa. "No la juego de víctima, porque encima tengo ese mandato que soy un privilegiado", dijo revelando que el pasaje lo sacó hace un mes.

"No entendí por qué había una caza de brujas, un escrache o una mirada negativa sobre el que se había vacunado afuera. Vi a algunos periodistas tratando de escrachar", resaltó, indignado, agregando que viajará la semana que viene.

"Me atormenta y dudé, entiendo a mis compañeros que no lo quieren contar. A mí también me hacía ruido...", sostuvo, súper sincero.

Y se despidió criticando la dinámica de vacunación que se está dando en la Argentina. "Pagamos por dosis que no vienen...", sentenció.