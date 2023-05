Matías Camisani habló sobre Dolores Barreiro y la acusación de "vago y vividor"

El final del matrimonio de Matías Camisani (52) y Dolores Barreiro (47) se concretó a principios de 2019, y si bien cada uno rehízo su vida, el modelo rompió el silencio luego de la polémica versión de conflicto económico con la madre de sus cinco hijos.

"La gente que me conoce nunca me diría que soy un vividor, un vago, ni que me gusta hacer nada", se defendió en una nota con Intrusos.

"Mi actividad nunca fue tan expuesta como la de Dolores. La gente saca sus propias conclusiones, pero es problema de cada uno", continuó en la avant premiere de Blondie, la opera prima de Dolores Barreiro como directora de cine en la que tuvo una pequeña participación especial.

Más sobre este tema Tartu, picantísimo con Matías Camisani por su conflicto con Dolores Barreiro: "Nunca le gustó laburar"

"Como toda separación fue dolorosa. Habiendo cinco hijos de por medio más. Pero bueno, es todo un proceso, empieza y termina. Ahora estamos muy bien", resumió Matías Camisani sobre Dolores Barreiro.

MATÍAS CAMISANI NEGÓ CONFLICTOS CON DOLORES BARREIRO

A más de cuatro años del divorcio de Dolores Barreiro, Matías Camisani negó haberle exigido a su ex que le construya una casa como el hogar familiar que habitaba.

Más sobre este tema El insólito pedido de Matías Camisani a Dolores Barreiro cuando se separaron: "Le dijo 'yo me voy de esta casa, pero vos me tenés que construir una igual'"

"Eso no es cierto de ninguna manera. Nunca tuvimos ese tipo de conversación con Dolores", aseguró en una entrevista con Intrusos.

"La casa es de Dolores y de mis cinco hijos", enfatizó en referencia a Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra.

Más sobre este tema Ricardo Darín, Benjamín Vicuña y más famosos apoyaron a Dolores Fonzi en su debut como directora de cine: las fotos

En cuanto a la versión de que le reclamaría una compensación económica a Barreiro, Camisani manifestó: "Es todo mentira. La verdad es que no voy a sumar a desmentir por nada".

Por último, Matías Camisani apuntó contra la prensa por los rumores de confrontación con Dolores Barreiro: "Los que inventan nunca dan la cara".