Maru, la querida actriz de Chiquititas, se casó: compartió las fotos de su fiesta y contó por qué se va del país

Marianela Pedano, más conocida como "Maru", brilló en la década del noventa de la mano de Chiquititas, una de las tantas novelas infantiles súper exitosas que produjo Cris Morena. Sin embargo, la actriz -que acaba de casarse tras 11 años en pareja- se alejó de la TV y está enfocada en su familia.

Después de Chiquititas, Maru participó en Cebillitas y más adelante de la película Familia Rodante. Ese film fue la última producción de la que formó parte. Acto seguido, se alejó de los medios y formó su familia.

A los 34 años, Maru, que trabaja como vendedora en un local de decoración, se casó con Martín Barone, el papá de sus hijos Catalina (9) y Vito (6). Aunque vive en Almirante Brows, provincia de Buenos Aires, está pensando en radicarse en Europa.

"¡Me casé! Con Martín estamos juntos hace 11 años, nos amamos y estamos por ir a vivir afuera del país", contó en un live de Instagram haciendo hincapié en que quiere darle a sus hijos "una mejor calidad de vida".

Antes de mostrar las hermosas fotos de su boda, reveló cómo fue la soñada propuesta que le preparó su pareja.

"Mi marido me hizo una declaración de amor de novela, me dio el anillo delante de nuestra familia y fue increíble. No me lo esperaba, fue realmente una sorpresa. Él quería hablar, yo le hice un chiste y le tiré: 'Ay, dale, ¿ahora que ya tenemos fecha me vas a proponer casamiento?'. Empezó a dar todo el discurso y yo casi me muero de amor. Yo estaba crota, tipo ama de casa, pero la escena fue hermosa", cerró, enamorada.