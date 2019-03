Maru Botana visitó PH, Podemos Hablar y sorprendió a todos al hablar de su intimidad con Bernardo Solá, con quien está en pareja hace más de 20 años y es madre de siete hijos.

Cuando Andy Kusnetzoff propuso que cuenten si podrían tener sexo con una misma persona para toda la vida, Maru se despachó con una revelación inesperada sobre los lugares más insólitos en los que hizo el amor: “Yo me divertí mucho en mi vida y lo conocí a Berni y lo que más me gusta es que me divierto horrores: mucho auto, mucha ducha... caballo”.

"Berni ama el campo, es parte de su vida, y se ve que su fantasía era hacerlo arriba del caballo y bueno, ¡dale que va!. Yo me entrego" G-plus

Obviamente, el conductor y los demás invitados le pidieron detalles de la anécdota: “Berni es muy divertido, muy loco, calentón, y le va cualquier cosa.. Él tiene un campo en Córdoba, íbamos a andar a caballo y... Él ama el campo, es parte de su vida, y se ve que su fantasía era hacerlo arriba del caballo y bueno, ¡dale que va!. Yo me entrego. Él la tiene atada, arriba del caballo hace cualquier cosa”, relató Maru despertando las carcajadas de todos en el estudio.