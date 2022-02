Martita Fort rompió el silencio tras la muerte de Gustavo Martínez con un fuerte posteo: "No entiendo cómo pudiste hacerlo"

Martita Fort se expresó en Instagram Stories tras la trágica muerte de Gustavo Martínez, expareja de su padre Ricardo Fort y su tutor desde la muerte del millonario en 2013.

La melliza de Felipe Fort, quien compartió duras críticas hacia Gustavo en redes por su decisión de quitarse la vida, escribió:

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo" G-plus

Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo.

No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó al rato me entero de la noticia.

"Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía " G-plus

Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona.

De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.

LOS FUERTES POSTEOS DE FELIPE FORT, HERMANO DE MARTITA, SOBRE GUSTAVO MARTÍNEZ

A través de Instagram, Felipe había realizado inesperados posteos, que luego borró: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron".

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

Luego, ante la versión de que le habían hackeado sus redes, Felipe publicó un video en Instagram aclarando que no fue hackeado y que reiteraba sus dichos.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.