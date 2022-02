Martita y Felipe Fort cancelaron su fiesta de cumpleaños en Los Angeles: "Era lo más lógico"

Desde que se dio a conocer que Gustavo Martínez tomó la trágica decisión de terminar con su vida al arrojarse del piso 21 del edificio donde vivía con Martita y Felipe (los hijos de Ricardo Fort), se conoció que los chicos tenían planeado viajar a Estados Unidos para festejar sus 18 años. Sin embargo, finalmente se supo que ese plan quedó cancelado.

Así lo dio a conocer Virginia Gallardo en Intrusos: “Se canceló el viaje que tenían pensado hacer los chicos el próximo domingo para festejar su cumpleaños el 25 de febrero”, lanzó la panelista en vivo.

“Era lo más lógico”, agregó, expresado su opinión personal respecto a este tema. Y cerró, dando detalles de bajo el cuidado de quién están ahora los adolescentes: “Hoy, los chicos están en la casa de (su tío) Eduardo Fort”.

FUERTES POSTEOS DE FELIPE FORT TRAS EL SUICIDIO DE GUSTAVO MARTÍNEZ

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", escribió en la primera historia.

Luego, arremetió: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", concluyó Felipe Fort, a pocas horas de la muerte de Gustavo Martínez.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional