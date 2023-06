Martina Stewart Usher acusó a Nazarena Vélez de maltratarla "Es una mina desubicada"

Muy picante, Martina Stewart Usher fulminó a Nazarena Vélez por cómo la trató cuando visitó LAM. La joven aclaró que había salido de la casa de Gran Hermano 2022 el día anterior, envuelta en escándalos, cuando fue al ciclo de Ángel de Brito. Y fulminó a la "angelita" por sus dichos.

"Lo que sí me quedó bronca, digo 'como que paja que esa mina esté en los medios', lo digo por Nazarena Vélez. Yo cuando fui LAM había salido hace un día de la casa y estaba súper cansada, estaba nerviosa, no entendía nada... Cada una hace lo mejor que puede en ese programa, pero cuando me pongo a pensar digo eso, 'qué mina desubicada la verdad'", expresó, muy enojada, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, explicó lo mal que se sentía antes de ir al ciclo, donde deslizó que no la pasó bien, y le dedicó a Nazarena un fuerte exabrupto. "Yo había vomitado antes del programa por los nervios, era ir a un programa que siempre vi y sabía que me iban a matar, y me había preguntado si estaba medicada o algo y con el tiempo dije 'qué mina desubicada', tiene una hija mujer, una desubicada y una pelotuda la verdad”, sumó, fulminante.

MARTINA DE GRAN HERMANO AFIRMÓ QUE NAZARENA VÉLEZ FUE LA ÚNICA "ANGELITA" QUE LA HABRÍA TRATADO MAL

Muy picante, Martina remarcó que Naza habría sido la única panelista que la habría tratado con dureza.

"Es raro que una persona te ataque así, a una piba que no entiende nada y tenía literalmente un día de medios, me pareció muy chota su actitud y más siendo madre".

"Solo con ella me pasó eso, fue a lastimarme, las otras me preguntaron bien, me vio pollito y me fue a pegar". G-plus

"Solo con ella me pasó eso, fue a lastimarme, las otras me preguntaron bien, me vio pollito y me fue a pegar", sentenció, con bronca. ¿Recibirá respuesta?