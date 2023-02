Martina de Gran Hermano le paró el carro en vivo a Gastón Trezeguet: el motivo de la discordia

La segunda eliminada de Gran Hermano 2022, Martina Stewart Usher, no dudó en pararle el carro en vivo a Gastón Trezeguet en A la Barbarossa, tras fastidiarse por no poder opinar por sus interrupciones.

"¡¿Me dejás hablar?!", exclamó Martina, descolocando al panelista de Telefe y generando un picante clima en el programa.

MARTINA DE GRAN HERMANO LE PARÓ EL CARRO A GASTÓN TREZEGUET

Georgina Barbarossa: -Camila tocó horrible el piano.

Martina Stewart Usher: -Pero la venden. ¿Viste cómo la vende Santi? Dice que es profesora de piano...

-¡¿Me dejás hablar?! Porque me invitaron y no me dejás decir nada

Gastón Trezeguet: -Por favor, seamos piadosos porque ella quiere ser cantante.

Martina: -¡¿Me dejás hablar?! Porque me invitaron y no me dejás decir nada.

Esta mujer no sabe lo que acaba de hacer

Lío Pecoraro y Pía Shaw: -¡Se lo dijo, se lo dijo! ¡Se lo dijo, se lo dijo, se lo dijo!

Gastón: -Esta mujer no sabe lo que acaba de hacer.

Martina: -Ay, perdón…

Georgina: -Ay, no escuché. ¿Qué dijiste Martina? Boludeamos tanto que no la escuché.

Lío: -Martina empezó a hablar, Gastón la interrumpió, y ella le dijo 'me invitaron para hablar, y no me dejás hablar'.

Georgina: -Es verdad, Gastón. No dejás hablar a nadie... ¡Se imaginan lo que va a ser esta mesa cuando vuelva Analía Franchín!