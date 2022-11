Martina de Gran Hermano fue agredida cuando estaba dando una nota en la calle: "Sos una maltratadora"

Después de haberse convertido en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, Martina Stewart Usher reveló cómo se sintió en su corto paso por el reality de Telefe y, después de reconocer que sus polémicas declaraciones se debieron a una estrategia para ingresar al programa, pasó un mal momento mientras hacía una nota para Intrusos.

“¡Maltratadora!”, gritó una chica, mientras pasaba delante de cámara en su bicicleta, y sin ocultar su opinión sobre la profesora de Educación Física, que fue señalada por supuestas actitudes indebidas con sus alumnos y por sus dichos en la presentación del ciclo.

"La gente no me saca por mi juego de adentro, sino por toda la repercusión que generé afuera. Mirá, la mujer sigue sin entender que no, pero bueno…", se defendió la exhermanita, algo incómodoa por el episodio que le tocó vivir en la vía pública y con una cámara encendida.

Según informó Pronto.com días atrás, la producción del ciclo de Telefe pondrá en marcha el "operativo" repechaje donde tanto la joven como Tomás Holder, Mora Jabornisky y Juan Reverdito –hasta el momento los que fueron eliminados- tendrán la oportunidad de reencontrarse con sus excompañeritos para seguir en juego.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUE HABRÁ UN SORPRESIVO CAMBIO DE REGLAS EN GRAN HERMANO

A pocos días de que se viva el Mundial de Fútbol en Qatar, Ángel de Brito reveló que algunos participantes de Gran Hermano 2022 tendrán la posibilidad de ver los partidos en los que juegue la Selección argentina.

Así lo detalló el conductor de LAM en vivo: “Un dispositivo va a entrar a la casa y esto va a ser en breve; esta semana no, quizás la otra, y es un televisor. El martes 22 de noviembre se rompe el aislamiento de Gran Hermano porque algunos elegidos –no todos- van a ver el partido de la Selección argentina. Para esto, van a tener que pasar una prueba y ganarla”, comenzó diciendo De Brito.

“No estoy seguro de cuántos participantes van a poder verlo. Pero, por lo que me dijeron, al menos va a poder uno seguro o, por ahí, dos”, agregó, dejando en claro que los concursantes deberán dejarlo todo para ganarse esta oportunidad.

Están pautados varios juegos que van a ir pasando y, a medida que vaya avanzando Argentina, lo van a ir poder viendo.”, continuó, ante la atenta mirada de las angelitas.

Y cerró: “Los juegos son normales, nada del otro mundo. Hay uno de equilibrio sobre tarimas . En otro, van a tener que apilar cubos sobre una hamaca”.