Martín Salwe rompió el silencio desde sus vacaciones en Israel: "Está muy asustado por las amenazas de los fans de Locho"

En medio de su polémica participación en El Hotel de los Famosos, Martín Salwe decidió viajar a Israel para desconectarse de Argentina y sobre todo de la hostilidad que recibe en las redes sociales. En este momento de los fanáticos de Locho, su “rival” en el reality. Pero esa no es su única preocupación.

Los seres queridos del ex locutor de ShowMatch también reciben agresiones y amenazas. “Hablé con Martín Salwe, está en Israel, me llamó y hablé puntualmente de esta situación. Desde un lado de solidaridad me pidió que de él digamos y hablemos lo que nosotros querramos, que él sabe en el juego en el que se metió”, contó Giuliano Pettazzi, productor de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) en el ciclo.

“Está muy asustado con respecto a estos fandom por su familia y sus amigos”, aseveró. “Cualquier nombre que se menciona no solo van a sus amigos de Martín, sino a los padres de sus amigos”, dijo, luego de que Estefi Berardi contó que fue amenazada por los fans del modelo. “Están yendo a denunciarlos penalmente”, contó la panelista.

MARTÍN SALWE, PREOCUPADO POR LAS AGRESIONES DE LOS FANS DE LOCHO

“Yo no lo iba a contar, pero a raíz de lo que contó Estefi me pareció completamente necesario que él está preocupado. Estamos hablando de la seguridad de esta gente”, aseveró el productor.

“Puede ser peligroso. Está muy preocupado por lo que le está pasando a sus conocidos”, afirmó.

“No creo que le guste a Locho todo esto. Estas cuentas tiene su nombre y salen a amenazar e insultar en su nombre”, expresó Pampito.