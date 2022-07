Martín Salwe respondió contundente por qué no participaría de El Hotel de los Famosos 2

La experiencia de Martín Salwe por El Hotel de los Famosos fue tan intensa que el subcampeón del reality no se animaría a buscar la gloria en la segunda temporada.

"Porque el que hizo un reality y se encerró sabe que dos es mucho. Es duro para la cabeza… hacerlo dos veces…", explicó el exlocutor de La Academia en Socios del Espectáculo respecto de los tres meses y medio que compitió.

"Si me pagan mucho tampoco lo haría. En un punto ya no es por la plata. Tuve la experiencia, me sirvió y más adelante veremos lo positivo. Para mí de verdad hay un montón positivo".

"El que hizo un reality y se encerró sabe que dos es mucho. Es duro para la cabeza" G-plus

Más sobre este tema Martín Salwe le contestó a Silvina Luna, que dijo que la había desilusionado en la cama

La reflexión de Martín Salwe surgió luego de que analizara su participación en el reality de Pampita: "Me critican más que nada las formas. La vehemencia en las votaciones. Si hay que hacer una autocrítica, y por ejemplo hago El Hotel de los Famosos 2, cambiaría eso"

EL BALANCE DE MARTÍN SALWE DE SU PASO POR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Como el más criticado y polémico de los participantes de El Hotel de los Famosos, además protagonista de romances con Silvina Luna y Emily Lucius dentro del reality de Pampita, Martín Salwe analizó su experiencia.

Más sobre este tema Silvina Luna reveló que se llevó una "sorpresa" en una de sus noches junto a Martín Salwe

"No me arrepiento. Si creo que hay que dejar que pase el tiempo, que decante y ver qué fue lo positivo de todo, porque por lo pronto hubo mucho negativo", arrancó.

"Cuesta ver lo positivo cuando tanto ruido en los medios y en las redes, ¿hice todo tan mal? Pero es un show, dentro de todo, ¿alguien se da cuenta que hay cosas que están bien hechas y dejé algo positivo?", concluyó Martín Salwe.