Martín Fierro 2023: Mirtha Legrand le hizo un picante reclamo a Nacho Viale en pleno discurso

El agradecimiento de Mirtha Legrand por su premio Martín Fierro 2023 como mejor labor conducción femenina vino cargado con un reclamo para Nacho Viale, su nieto y productor.

"Tengo ganas de hacer televisión. Ahí está Nacho Viale, así que pregúntenle a él", sorprendió la diva en pleno estrado al recibir su galardón 26, en momentos en que el empresario al alcance de las cámaras de la transmisión oficial.

Luego, parafraseó los rumores de la prensa: "'Que va a América, a eltrece, a Telefe'. No sé nada. Me parece que no voy a ninguno".

Con el humor de siempre, bromeó con el público: "¿Quieren que vaya o no? Ya es hora de que trabaje. Me encanta mi trabajo, me hace mucho bien".

EL AGRADECIMIENTO DE MIRTHA LEGRAND A NACHO VIALE Y A ELTRECE

De todas formas, Mirtha Legrand mimó a su nieto y productor al saludar por su premio.

"A Nacho Viale también todo mi cariño. Se ocupa mucho de mí, aunque a veces la prensa le da un poco".

Obvio, sin librarse de una segunda reprimenda: "Decídase Nachito".

Al final, como el galardón de Aptra fue por La Noche de Mirtha, la Chiqui agradeció a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Eduardo Coco Fernández y cerró dando a entender lo que le gustarría que suceda: "He sido muy feliz en eltrece, pero ahora es un impasse, no sé dónde voy. Si vuelvo... Ya se los diremos".