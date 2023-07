Martín Fierro 2023: Darío Barassi, sorprendido por no estar nominado

Darío Barassi opinó sin filtro sobre las nominaciones a los Martín Fierro 2023 y admitió que se sorprendió por no haber sido nominado como Mejor Conductor.

"No pasa nada. Aparte, está nominado 100 Argentinos Dicen. Obviamente que yo me esperaba estar nominado, es una realidad, me gusta el laburo que estoy haciendo, siento que hay buena recepción de la gente. Me esperaba estar nominado como conductor, pero entiendo y respeto, no pasa nada", admitió el exconductor de 100 Argentinos Dicen en diálogo con Socios del Espectáculo.

Acto seguido, el actual conductor de Ahora Caigo remarcó que sí espera estar nominado el año que viene. "Si a mí el año que viene no me nominan como mejor conductor de este programa, que estoy a tres metros de altura, se acabó el amor", sentenció, sin filtro, haciendo hincapié en que este año igualmente irá al evento y que los nominados son "eminencias".

¿QUIÉNES FUERON NOMINADOS COMO "MEJOR CONDUCTOR" EN LOS MARTÍN FIERRO 2023?

Ángel de Brito, Santiago Del Moro, Guido Kaczka, Fernando "Coco" Sily y Marley son los nominados a "Mejor Conductor" en los Martín Fierro 2023.