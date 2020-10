Martín Cirio reapareció tras sus repudiables dichos sobre la pedofilia con un polémico mensaje: "No me van a desaparecer"

Martín Cirio es el protagonista de una grave polémica luego de que se viralizaran viejos tweets del instagramer conocido como La Faraona hablando de forma repudiable sobre menores.

Usuarios de Twitter convirtieron el hashtag #MartinCirioPedófilo en tendencia al recopilar los desagradables mensajes de Cirio que decían, por ejemplo: “Hacemos pasar a los chicos al frente, los desnudamos y les escribimos el cuerpo. Auspicia fundación Padre Grassi (…) Holis, en 4 meses cuando esté en Tailandia fifándome niños de 3 años, seré Christina Aquilera”.

En medio de las fuertes críticas, el instagramer hizo un descargo público: “Eso que leyeron en Twitter no deja de ser un chiste horrible, de mal gusto, todo lo que está mal, algo que me arrepiento muchísimo y que digo '¿yo era eso?' Sí, yo era eso, yo hacía esos chistes. Pero no deja de ser un chiste, no transforma todo lo que están haciendo en Twitter en realidad”.

Más sobre este tema Jorge Rial y la más grave acusación contra Martín Cirio: "Este impresentable hace una oda a la pedofilia"

Tras su pedido de disculpas, Cirio se había llamado a silencio e incluso decidió cerrar su cuenta de Twitter.

Pero en las últimas hora reapareció en Instagram con un polémico mensaje, que dice: “No me van a desaparecer” y anunció que hablaría a través de YouTube de lo sucedido, una actitud que volvió a generar críticas.

Además, compartió una foto de un blister de psicofármacos y escribió: “Así estoy estos días. Pero no tengo nada que ocultar”.

Mirá los polémicos posteos de Martín Cirio en medio de las críticas: