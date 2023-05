Martín Bossi habló de la polémica con La Granja de Zenón: "Me están tomando el pelo"

El rumor de que Martín Bossi habría explotado contra el elenco de La Granja de Zenón el fin de semana, luego de que debutara Bartolito Dance en el teatro Astral, desató las carcajadas del protagonista de Bossi Live Comedy.

"Me quise levantar a la Chancha Pancha, se picó con el Lobo Beto, y se me abalanzó la Vaca Lola, y me salvó el Pollito Pío", explicó el artista a pura ironía en diálogo con Ciudad.

"Es lo más bizarro que me pasó. Estoy riéndome. Me llamó mi mamá", continuó Bossi a carcajada suelta y con su voz afectada por una gripe inclemente.

Entonces, enfatizó: "Yo no soy esa persona. Si me la agarro es con un rival a mi altura. Con Adrián Suar, Adriancito que es mi amigo, Diego Peretti, Marlon Brando. Con Johnny Deep. Pero con el Pollito Pío es imposible. Zenón es medio peligroso porque tiene una escopeta".

MARTÍN BOSSI DESDRAMATIZÓ LA VERSIÓN DE CONFLICTO CON LA GRANJA DE ZENÓN

Más allá del sarcasmo, Martín fue contundente: "No es verdad para nada. ¿Cómo me voy a pelear con los de La Granja de Zenón? ¿Qué no hagan ruido cuando vocalizo? Es la cosa más desopilante que escuché en mi vida. Yo no sé si es un chiste, o me están tomando el pelo. Porque es demasiado ya".

"Me inventaron cosas re locas de mí, pero esto más bizarro y hermoso que me ha pasado. ¿Qué me peleé con el Pollito Pío y la Vaca Lola a los gritos? Es maravilloso", se asombró.

En ese punto, descartó que haya exigido que no lo observen fijo a los ojos cual divo: "¿Qué no me miren a los ojos como a Luis Miguel? Si fue Marcela Tauro la que dio la noticia me parece una genia, porque me sirve porque es publicidad y no es agresivo para nada".

"Si todas las noticias que salen de mí, de mis escándalos, son así y tienen este tono me voy a quedar tranquilo toda la vida", finalizó Martín Bossi.