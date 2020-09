Martín Bossi, a corazón abierto, al recordar la partida de su papá: "Estuve con él hasta que dejó de respirar"

Como todos los sábados, los invitados de PH, podemos hablar -el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe- abren su corazón para compartir con el público historias de su vida personal, desopilantes anécdotas y experiencias de su día a día. Y a su turno, Martín Bossi conmovió a todos con su relato.

Luego de que el conductor quisiera saber quiénes crecieron lejos de alguno de sus padres, el actor se sinceró al aire: “Un día a los 18 años, no me olvido más, jugando al tenis con mi papá y en medio de una discusión lo veo amarillo. Mi vieja pensó que tenía hepatitis y la cuestión es que tenía un problema en la bilis y tenía una obstrucción en el páncreas y en un año se se nos fue”, comenzó diciendo.

“Me acuerdo que una vez me dice ‘vení sentate. Vos te tenés que hacer cargo de tu mamá y de tu hermana’. Mi mamá tenía 44 y mi hermana, 14. Y yo 18. Y cuando le pregunté por qué yo, me contestó ‘porque sos hombre’. Y me quedó eso”, agregó.

Y cerró, íntimo: “A los tres días me fui a bailar porque es lo que quería. Lloré hice todo e inclusive estuve en el momento en el que mi papá dejó de respirar y a cuando emece a tocar los 35 años después de mucho ruido, me di cuenta lo que había pasado y fue un proceso muy doloroso y fuerte”.