Martín Baclini dio detalles de las infidelidades de Luciana Salazar a Redrado: "Sé con quién fue, ella me lo contó"

Martín Baclini hizo referencia a las últimas declaraciones que Luciana Salazar hizo en sus redes sociales respecto a su vínculo con Martín Redrado. En su visita a Es por ahí, el empresario contó que la modelo le confesó con quién le fue infiel al economista y admitió que se quedó sorprendido de su decisión de hacerlo público.

“Ella subió dos horas antes de la cena una publicación que es una bomba de estruendo, dijo que ella le había sido infiel a Martín un montón de veces, conmigo no porque no tengo nada con ella, pero yo como amigo lo sabía sinceramente y jamás en mi vida se lo conté ni a mi almohada”, expresó Baclini en la emisión de América.

"Conmigo no porque no tengo nada con ella, pero yo como amigo lo sabía sinceramente y jamás en mi vida se lo conté ni a mi almohada. Luciana me lo contó en su momento, si es mi amiga, entre amigos te contás las cosas". G-plus

Luego, el ex de Cinthia Fernández explicó cómo funciona su relación de amistad: “Luciana me lo contó en su momento, si es mi amiga, entre amigos te contás las cosas”. Entonces Guido Záffora le consultó si Redrado también la engañó y el empresario respondió que no lo sabe.

Más sobre este tema Fuerte sincericidio de Luciana Salazar al hablar de su relación con Martín Redrado: "Le fui infiel muchas veces pero me las perdonó"

“No lo sé, yo hablo de Luciana porque es lo que ella expuso, ella contó semejante bomba y yo me quedé duro. Le dije ‘Luli ¿para qué contaste esto? Es una locura’”, dijo Martín Baclini y el periodista insistió en saber el nombre del tercero en discordia: “Yo no te voy a mentir, sí sé. Pero jamás lo diría, es mi amiga y tengo códigos. A Luciana la conozco de antes y nunca había sido infiel, no es que es su modus operandi, cero infiel”.