Marley mostró el momento en que a Mirko se le cayó su primer diente: "Te quiero mucho Ratón Pérez"

Mirko Wiebe ya tiene cinco añitos y con la edad llegó el cambio de dientes, que lo agarró en pleno viaje junto a Marley en Qatar desde donde ambos transmiten su ciclo para mostrar lo mejor del Mundial 2022.

La cámara tomó a Mirko sorprendiendo a Marley todavía mojado por el baño que se dio y con una sorpresa en su mano. “¿Se te cayó tu primer diente? ¿A ver? ¡Es el primer diente que se te cayó?”, dijo el conductor mientras el nene exhibía orgulloso el “agujerito” que quedó en su boca.

“¿Te acordás cuando fuimos a ver la casa del Ratón Pérez?”, le preguntó Marley, y la producción del ciclo puso al aire la ocasión en la que visitaron ese lugar en plena pandemia y la promesa de Mirko de verlo “cuando se le caigan los dientes”.

MIRKO MOSTRÓ SU PRIMER DIENTE Y REVELÓ QUÉ SE VA A COMPRAR CON EL DINERO DEL RATÓN PÉREZ

Marley advirtió que el Ratón Pérez iba a visitar a Mirko, y que lo haría con un turbante propio de los qataríes, mientras le pedía que sonría. “Se lo voy a mostrar a todos mis amiguitos de la escuela y también del barrio”, adelantó el nene.

“Yo quiero que me traiga monedas porque me encanta el oro”, advirtió Mirko antes de dejar el sobre con el diente, pero no debajo de la almohada sino en la mesa de luz. “¿por qué no lo dejamos acá así lo encuentra más rápido?”, preguntó acertadamente.

“Te quiero mucho Ratón Pérez”, dijo Mirko antes de dormirse. Pero al despertarse, el nene encontró el sobre y le contó a Marley en qué gastaría el dinero que le trajo el Ratón Pérez: “Me voy a comprar las rodilleras y un casco para jugar al football americano”, dijo, todavía somnoliento.