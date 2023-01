Marixa Balli le respondió con todo a Eliana Guercio tras ningunearla: "No vivo de ningún hombre"

Después de que Marixa Balli se manifestara por haber sido eliminada del Patinando por un Sueño edición 2007 en un voto de madrugada, se armó una polémica con Eliana Guercio, exparticipante también del certamen.

Por su parte, la esposa del futbolista Sergio Romero, opinó al respecto en EPA Verano tras ser consultada: “La que se iba enojada siempre decía ‘me engañaron’, ‘fue un fraude’, ‘me sacaron’”.

"Me da pena que la gente no puede evolucionar y que siga hablando, y diciendo las mismas cosas que hicieron hace 15 años atrás. Trataría de no hacerlo y que me crezca un poquito el cerebro”, ratificó Guercio después en diálogo con LAM.

Fue entonces cuando Marixa le contestó indignada: “Hice un comentario y dije ‘que raro lo que me pasó a mí en el Patinando'. Me eliminaron en un programa que fue grabado a las 4 de la mañana. Ahora ninguna se acuerda... ¡Me tienen harta!”.

MARIXA BALLI, SIN FILTROS CONTRA ELIANA GUERCIO

Marixa Balli se mostró súper molesta con los dichos de Eliana Guercio y expresó sin filtros: “Soy una mina que labura, no vivo de ningún hombre, siempre me mantuve sola porque soy una empresaria. Si hice un comentario es porque venía al tema”.

“Guercio está casada con un jugador de fútbol que tiene dinero. Si me hubiese tocado a mí eso, no me hubiese preocupado por crecer, por bancarme sola, por conseguir todos mis sueños. Nunca me regalaron absolutamente nada”, sentenció en LAM