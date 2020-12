Mario Guerci afrontó los rumores de romance con Camila Cavallo, su exnovia y anterior pareja de Mariano Martínez: "Me gusta mantener la cordialidad"

A comienzos de octubre pasado y a cuatro meses de haberle puesto punto final a sus cuatro años de amor con Mariano Martínez –con quien tiene a su hija, Alma-, Camila Cavallo enfrentó rumores de romance con Mario Guerci (con quien ya había estado anteriormente en pareja) luego de que se filtrara un video de ellos a puro mimo.

Y si bien ella lo había negado en su momento, quien ahora se refirió al tema fue el propio modelo: “Estoy soltero”, sentenció, sin vueltas, invitado al panel de Pampita Online. Y sobre las especulaciones, agregó: “Escuché todo, pero no. Tengo la mejor con ella. Yo no tengo nada que ocultar. Había sido su novio anteriormente, pero cuando pasó eso nos reímos. Fue una publicación vieja, yo estaba con la barba larga”.

“Con Camila no somos amigos, pero a mí me gusta intentar –si se puede- con las relaciones pasadas mantener una buena… no sé si amistad. ¿Si se puede volver con una ex? Por supuesto que se puede. A mí no me gusta y creo muy poco en eso; pero se puede”, agregó.

Y cerró, sincero: “Mucha gente lo hace y le va muy bien. Por ahí muchos años después, quizás con hijos o sin hijos o en situaciones diferentes. Me parece que hay que mantener la cordialidad si se puede y la situación lo permite porque eso habla de uno, habla de tu pasado y de todo el tiempo que invertiste en una relación”.