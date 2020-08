Marina Calabró reveló el punto de quiebre en su relación con Mirtha Legrand: "Su enojo tiene que ver más con Juana"

La pelea que tuvo Mirtha Legrand con Marina Calabró parecía haber prescripto por la cantidad de años que pasaron desde aquellos chispazos. Sin embargo, luego tras revelar que la diva la bloqueó en WhatsApp, la conductora de Confrontados dio detalles del inicio del quiebre en esta relación.

“Creo que Mirtha no me invitaría a su programa. Me parece que su enojo conmigo tiene que ver más con Juana (su nieta) que con ella. Porque si bien Mirtha marcó cosas que yo dije sobre ella que no le gustaron, me parece que lo que más le dolió de mi parte fueron ciertas críticas profesionales que hice sobre el trabajo de Juana. ¿Qué criticas? Si vos me preguntás por el trabajo de Juana en Edha, es horrible; pero este año, en el programa de Mirtha, es una revelación”, comenzó diciendo la entrevistada en diálogo con Clarin.com.

"¿Viste cuando hay gente con la que encajás y gente con la que no? Bueno, Mirtha no tiene cariño por mí”. G-plus

“Lo digo en serio, sin especulaciones de otro tipo. Pero siento que esa relación con Mirtha no tiene vuelta atrás. De mi parte tiene toda mi admiración y el cariño porque a mí me alcanza con que mi viejo la haya querido como la quiso. Pero yo ya sé que ahí hay algo que...”, atinó a decir.

En ese momento, luego de que el periodista indagara sobre si hay algo que se rompió, Marina cerró: “No, que nunca estuvo. ¿Viste cuando hay gente con la que encajás y gente con la que no? Bueno, ella no tiene cariño por mí”.