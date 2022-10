Marina Calabró fulminó a Santiago del Moro como conductor de Gran Hermano: "Está un poco malcriado"

En medio del furor que causó el debut de Gran Hermano 2022, cuyo reality ya tuvo a Tomás Holder como el primer eliminado, Marina Calabró opinó sin filtro de la conducción de Santiago del Moro en el programa de Telefe.

“Uno se puede deshacer en elogios, pero si dice ‘uh, pero el blanco del ojo’, marcan eso. A mí me gusta el laburo que está haciendo Santiago, pero entiendo a lo que apunta Mario Pergolini, cuando dice que todo se ve ‘noventoso’. Quizás los noventa sean los nuevos 2022”, comenzó diciendo Marina en Radio Mitre.

Ocurre que el expresentador de CQC (Caiga Quien Caiga) había sido muy incisivo con su análisis en el ciclo de Luis Novaresio: “Me llamó la atención que siga existiendo un formato como este, tan de los noventa. Lo veo a Santiago Del Moro. Increíble. Es un conductor de los noventa. Tendría que estar haciendo cosas en otros lados, otras plataformas”.

"Está un poco malcriado Santiago Del Moro, está demasiado acostumbrado al elogio. Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas ¡Se enoja!". G-plus

“Está un poco malcriado Santiago Del Moro, está demasiado acostumbrado al elogio. Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas ¡Se enoja!”, cerró Calabró, quien fue compañera de Del Moro cuando estaba al aire Infama.

Más sobre este tema Gran Hermano: Nadia Epstein valoró a Santiago del Moro y volvió a fulminar a Jorge Rial

EL SINCERICIDIO DE PAMELA DAVID AL HABLAR DE GRAN HERMANO 2022

A una semana de haber debutado Gran Hermano 2022 con la conducción de Santiago del Moro, Pamela David analizó el flamante reality de Telefe y no dudó en compartir su opinión respecto a la labor de su colega.

“Siempre me pareció una excelente idea este programa, sobre todo en este momento que el público está cansado de las peleas de la famosa grieta. En especial, para el entretenimiento”, comenzó diciendo Pamela en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a cómo se está desenvolviendo el expresentador de MasterChef Celebrity, la entrevista expresó: “Santiago del Moro es genial y es la persona indicada para hacer Gran Hermano. Él tiene todo, es canchero y rápido. Se lo merece”.

"SANTIAGO DEL MORO ES GENIAL Y ES LA PERSONA INDICADA PARA HACER GRAN HERMANO. ÉL TIENE TODO, ES CANCHERO Y RÁPIDO. SE LO MERECE". G-plus

“En Gran Hermano, desde siempre, hay un perfil más artístico. La gente que entra ahí tiene intenciones de trabajar en los medios.”, continuó David, dejando en claro que muchas personas la contactaron para intentar ser parte de este proyecto.

"ME ESCRIBIÓ MUCHA GENTE PARA ESTE REALITY PIDIÉNDOME AYUDA. YO LES DECÍA QUE NO TENÍA NADA QUE VER, NO ES REAL QUE PUDIERA HACER ENTRAR A ALGUIEN". G-plus

“Yo les decía que no tenía nada que ver, no es real que pudiera hacer entrar a alguien. Hay gente que me decía ‘quiero ser famoso’, ‘estoy cansado de trabajar tanto y no ganar un mango’. Está el ‘currete’ (sic) que cuando salís, tenés presencias y esas cosas, pero dura un tiempo, después hay que sostenerse”, cerró Pamela David, sincera.