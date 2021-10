Marina Calabró explicó con humor por qué no iría al programa de Pampita tras su pelea: "Por la mitad de lo que le dijo a Nicole en la cara, yo te lloro"

Aunque la pelea de Marina Calabró por sus dichos sobre Pampita en su columna en el programa radial Lanata sin filtro (Radio Mitre) quedó en el pasado, la panelista admitió que no iría al ciclo que conduce la conductora, Pampita Online.

Muy picante, Marina aseguró que su pelea mediática con la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) le parece un "juego" pero que no está dispuesta a seguir jugándolo de visitante. Por eso, no iría como invitada a su programa.

Acto seguido, puso de ejemplo el incómodo reencuentro de la conductora con Nicole Neumann, con quien se lleva pésimo desde hace años, y remarcó que ella no se sometería a esa situación al aire.

"No iría a su programa porque me acuerdo de aquella visita de Nicole Neumann. Todos dijimos: '¡Ay!¡Qué amorosa Nicole, que la recibió amorosamente en su living y le hizo un homenaje en vida!'. Y después, fue Nicole al living de Pampita y, pobrecita, no se fue llorando porque está curtida esa mujer...", expresó, contundente, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió con una divertida frase, haciendo hincapié que, a diferencia de Nicole, ella no soportaría el ida vuelta con Carolina en su living.

"¡Pero yo te lloro! ¡Por la mitad de lo que le dijo a Nicole en la cara, yo te lloro dos días seguidos!”, concluyó.