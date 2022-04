Marina Calabró criticó con todo a Sabrina Rojas y Tucu López como conductores: "Es la peor dupla que vi en los últimos 20 años"

A poquito de haber cuestionado con todo a Andy Kusnetzoff tras su regreso a la TV de la mano de PH Podemos Hablar (Telefe), Marina Calabró apuntó muy fuerte contra Tucu López y Sabrina Rojas.

¿El motivo? La panelista de Lanata sin Filtro los criticó con todo tras haberlos visto juntos y al frente de la conducción de su programa, Emparejados (América).

En este contexto, dio una información re picante que le llegó desde el canal.

"Es una pareja hermosa, que reine la felicidad de por vida... ¡Pero que nos priven a los televidentes de esa dupla de show!" G-plus

"Un decisor me había dicho que iban a grabar una suerte de piloto de la reformulación del programa de Tucu López y Sabrina Rojas. Y bueno, no quiero comprometer al decisor pero me dijo que ‘si salía bodoque no iba al aire’", dijo, contundente.

MARINA CALABRÓ CUESTIONÓ A TUCU LÓPEZ Y A SABRINA ROJAS COMO CONDUCTORES

"Con lo cual, intuyo que debe haber salido bodoque... ¡Como yo lo presagié! Porque con esos dos iba a salir bodoque... ¡Sin dudas!...".

"¡Lo que no va, no va! Es una pareja hermosa, que reine la felicidad de por vida... ¡Pero que nos priven a los televidentes de esa dupla de show que es la peor que vi en los últimos 20 años!”, opinó Marina, sin filtro.