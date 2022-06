Marina Calabró criticó con todo a Sabrina Carballo por sus dichos sobre Jésica Cirio: "Repudio absoluto"

Luego de que se viralizara un video de Sabrina Carballo hablando muy polémica sobre Jésica Cirio tiempo atrás, Marina Calabró reaccionó con todo repudiando sus dichos.

La defensa de la periodista se dio luego de que se supiera que la modelo le iniciará acciones legales a la participante de El Hotel de los Famosos, a quien llevará a la Justicia hasta las últimas consecuencias.

En este contexto, Marina criticó con fuerza a Sabrina repudiando sus declaraciones.

"Repudio los dichos de Sabrina Carballo, lo que dijo en un vivo de Instagram sobre Jesica Cirio, que le va a iniciar acciones legales a través de Martín Leguizamón", sentenció la columnista de Lanata Sin Filtro.

QUÉ DIJO MARINA CALABRÓ SOBRE SABRINA CARBALLO

"La verdad es que no se puede ni calificar que en el siglo XXI y en plena etapa de sororidad, de reivindicación de derechos de mujeres e individuales, haga alusión a cuestiones vinculadas a su intimidad, meta dinero en el medio, hable de una causa que ya está cerrada".

"Repudio absoluto, no lo puedo ni creer". G-plus

"Repudio absoluto, no lo puedo ni creer. Y no reproduzco el audio porque no quiero ser cómplice de eso. Muy enojada", cerró Marina, indigada con Sabrina.