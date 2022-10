Marina Calabró contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff tras sus fuertes dichos sobre PH

La madre de Andy Kusnetzoff logró la impensada reconciliación de su hijo con Marina Calabró, y la columnista de Lanata sin filtro contó los detalles de su encuentro con el conductor de PH luego de sus filosas criticas al programa.

"Chiche, la mamá de Andy, nos amigó", afirmó la periodista en una nota con Intrusos.

Entonces, explicó su encuentro buena onda en plena ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de Radio: "Me amigué con Andy. Me dijo que sabía que lo odiaba y lo bardeaba, pero que su mamá sufría".

Más sobre este tema Marina Calabró volvió a apuntar contra Andy Kustnetzoff: "Ni loca voy a PH, ¿a que me digan invitada de segunda?"

"Se sacó una selfie conmigo, se la mandó a la mamá y me dijo 'dejale un audio y prometele que no me vas a hostigar', y es lo prometí a Chiche, la mamá", cerró Marina Calabró sobre la reconciliación con Andy Kusnetzoff, aunque advirtió que está "lejos de volver a PH como invitada".

QUÉ DIJO ANDY KUSNETZOFF SOBRE SU RECONCILIACIÓN CON MARINA CALABRÓ

Por otra parte, Andy Kusnetzoff se alegró de haberse amigado con Marina Calabró a instancias de su propia madre.

Más sobre este tema Marina Calabró chicaneó filosa a Andy Kusnetzoff: "Hacés un programa de chimentos"

"Tuve una gran reconciliación con Marina", sonrió ante la cámara de Intrusos en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Radio.

"Yo le dije, 'Me podés matar a mí, no hay problema pero mi vieja sufre, te escucha'", blanqueó Andy Kusnetzoff sobre su pedido de clemencia a Marina Calabró.