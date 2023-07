Mariel Di Lenarda habló picante de Yanina Latorre tras consagrarse como Mejor Panelista en los Martín Fierro 2023

El domingo por la noche, Mariel Di Lenarda ganó el premio a mejor panelista en los Martín Fierro 2023, terna que le tocó competir con Yanina Latorre y Sol Pérez, y habló con Ciudad a corazón abierto.

En la noche de la premiación, la periodista de Nosotros a la Mañana confesó a este portal cómo se sintió antes de que el conductor del evento la nombrara como la ganadora.

“Estoy feliz, la verdad que sí. Estoy muy contenta, era mi primera nominación en tele en una terna muy difícil porque estaba también nominada Yanina (Latorre)”, expresó Mariel con su premio en mano.

Entonces, la panelista remarcó lo feliz que estaba por el reconocimiento que le dieron en APTRA: “Yo reconozco todo lo que Yanina le aporta al panelismo, pero como dije, yo soy periodista, así que muy feliz”.

Tras ser consultada si se lo esperaba o no, Di Lenarda se sinceró: “Primero estaba contenta, después cuando se empezó a acercar el momento me empecé a poner nerviosa y dije ‘¿y por qué no?’… así que creo que sí, que me lo esperaba”.

SANTIAGO SPOSATO SE DISCULPÓ CON MARIEL DI LENARDA

Luego de que Santiago Sposato le expresara su opinión a Mariel Di Lenarda respecto del premio que recibió en una entrevista para ese programa, se generó una polémica y muchos repudiaron la actitud del cronista de LAM.

“Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”, le había dicho Sposato a Mariel la misma noche de los Martín Fierro.

Tras ver la dimensión que tomó el tema en los medios de comunicación, Santiago se comunicó con Nosotros a la Mañana y se disculpó con Di Lenarda: “Estoy arrepentido de lo que pasó, no puedo disfrutar generarle un momento así a una colega”.