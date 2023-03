El marido de Fátima Florez habló sobre su supuesta separación: "Discutimos porque no somos la pareja perfecta"

Esta semana surgieron rumores acerca de una supuesta crisis entre Fátima Florez y Norberto Marcos, que habría surgido a raíz de una tremenda discusión en torno a un espectáculo que debían brinda, y no hicieron, en Cosquín.

En las últimas horas, en Socios del espectáculo aseguraron que la relación se habría resquebrajado a raíz de un tira y afloja entre ellos por la negativa de la humorista a participar de un ciclo que conducirá Susana Giménez en una conocida plataforma de streaming.

En este contexto, la cámara de LAM encontró a la pareja saliendo de su edificio rumbo al banco “y llegando tarde”, pero alcanzaron a señalar que “nada que ver” cuando les preguntaron por su supuesta crisis.

Más sobre este tema Por qué Fátima Florez y su marido se habrían separado tras 22 años juntos

EL ESPOSOD DE FÁTIMA FLOREZ NEGÓ QUE LA PAREJA ESTÉ EN CRISIS

“No somos la pareja perfecta. Discutimos como todos, y más cuando estamos trabajando porque son cosas del momento y todas esas cosas, pero nunca a los gritos. El que inventó eso, muy mala persona”, señaló Norberto en diálogo con el cronista Alejandro Castelo.

“No tengo nada que decir, solo que no hubo ni pelea, ni gritos. Para nada, no sé de dónde salió”, aseguró por su parte Fátima. “La verdad es que (nos cayó) muy mal porque confiamos en la gente que tenemos alrededor, y en el periodismo, y que se digan cosas por trascendidos de terceros, no”, agregó Norberto.

Cuando el cronista les preguntó si estaban separados pero juntos para ese momento, la tensión aumentó y ambos respondieron casi al unísono que “si”. “No tengo nada que aclarar ni contar”, agregó Fátima, que se puso muy seria al responderle a Castelo.

“En nuestro ambiente hay ‘sapos’, y eso es lo que nos molesta y nos pone tan mal”, dijo el representante, dando a entender que el ciclo se “comió una mentira”. “Vos sabés lo que conseguimos hasta acá, luchando solitos, contra todos. No vamos a tirar todo por la borda”, cerró Norberto.