El marido de Delfina Gerez Bosco la habría engañado con la madrina de su hijo

Si bien el marido de Delfina Gerez Bosco se definió como "un cornudo más" por el affaire que la participante de El Hotel de los Famosos 2 tuvo con Martín Tony Coggi dentro del reality, la traición habría sido a la inversa, con anterioridad y muchísimo más escandalosa.

"Apenas ella entró a la casa, su todavía marido se fue de viaje a Cancún con su compañera de trabajo, amiga y madrina de su hijo, que se llama Carolina", reveló Nancy Duré.

Luego, la panelista de Intrusos aclaró: "Ya en el grupo de amigos de los dos veían como que, si bien había una amistad previa de los dos, había demasiada cercanía".

Más sobre este tema El Hotel de los Famosos 2: escandaloso romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi

Con las imágenes de Fernando y Carolina en pantalla, Duré exclamó indignada con el padre de Genaro (5): "A Cancún tenés que planificar el viaje, no es que de casualidad estás en el mismo hotel".

LA TRASTIENDA DE LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE DELFINA GEREZ BOSCO

Al final, Nancy Duré contó cómo fue que Delfina Gerez Bosco se sintió liberada para iniciar su romance con Martín Tony Coggi, de quien "se enamoró" en El Hotel de los Famosos 2.

Más sobre este tema Martín Coggi advirtió a El Hotel de los Famosos 2: "Si me provocan el problema será de ellos"

"La madre de Delfina empezó a ver estas historias, a hacer capturas donde se los veía en la playa bailando lento, en la noche", con lo cual de alguna forma se lo contó a la participante en una de las visitas familiares a la estancia de Cañuelas.

De todas formas, Nancy Duré había contado que Delfina Gerez Bosco y Fernando Beni arrastraban una severa crisis conyugal: "Hacía mucho tiempo que ya no tenían intimidad, pero no habían hecho esto público porque él no quería, quizá para que ella no entre con determinada libertad a la casa".