En Los Ángeles de la mañana van adelantando lo que será Bailando 2019 y en esta oportunidad Ángel de Brito, jurado histórico del certamen, reveló una de las parejas que Marcelo Tinelli y su producción quieren para el certamen de este año: Mariano Martínez (40) y su mujer, Camila Cavallo (24).

“La primer convocatoria es para Mariano Martínez y su pareja en la vida real, Camila, para que bailen juntos”, reveló el conductor. “Son lindos, pero no sé si bailan”, agregó, sobre la dupla de baile que podrían formar el actor de telenovelas y su novia, que es modelo y es madre de su hija Alma (1).

Yanina Latorre: "No me gustan. Dijiste que eran estrellas. A mi me parecen antipáticos. Esta chica es modelo. La exmujer me parece más divertida". G-plus

Al dar la noticia, todas las “angelitas” aprobaron la posible incorporación, pero Yanina Latorre, siempre picante, les bajó el pulgar: “No me gustan. Dijiste que eran estrellas. A mi me parecen antipáticos. Esta chica es modelo. La exmujer me parece más divertida”, aseguró, a quemarropa.

¿Pondrán la firma? Mariano Martínez y Camila Cavallo, tentados para Bailando 2019.