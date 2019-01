En 2012 Ricardo Martínez, padre de Mariano Martínez, fue detenido acusado de integrar una banda dedicada a la elaboración de efedrina. El tiempo pasó, el hombre cumplió su pena y el actor pudo restablecer la relación con su papá. En el living de Incorrectas, Mariano rompió en llanto al recordar aquel momento y cómo logró perdonar y seguir adelante.

“Cuando fue el tema de tu viejo, que te bajaron de una novela, ¿se te movió la estantería y pensaste que podía afectar demasiado tu carrera, marcar un antes y un después?”, preguntó Carolina Papaleo, panelista del ciclo. “Mi carrera la… Es un tema que me mueve, por eso me agito un poco, pero lo tengo superadísimo”, empezó diciendo, con la voz entrecortada. “Mi carrera es muy importante porque la peleé de toda la vida. Trabajé mucho, pero al mismo tiempo la relación con mi papá es lo más importante. Y cuando pasó todo…”, dijo, ya ganado por la emoción mientras pedía “un minuto para tomar un poco de agua”.

“No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Eso fue lo más difícil, más que la carrera… era la vida”, aseguró Mariano, ya lagrimeando mientras Moria Casán lo contenía. “Estuvimos distanciados por otras cosas de la vida y justo coincidió que fue en el mismo momento. Fui una sola vez a visitarlo a la cárcel y lo ayudé con lo que pude, con abogados y esas cosas, pero en un momento estuve enojado con él”, aseveró. “¿Se lo pudiste decir?”, indagó la conductora, mientras el actor asentía y se escurría las lágrimas. “¿Y él qué te dijo? ¿Te pidió perdón?”, siguió Moria. “Sí”, alcanzó a decir, mientras se secaba las lágrimas con el puño y pedía que le alcancen “carilinas o un rollo de papel higiénico”.

“Es tu papá, en la cárcel y un hecho que te excede”, lo consoló la diva, mientras Mariano aclaraba que hoy la relación que tiene con su padre es óptima. “Estoy muy bien con mi papá, con lo que pasó. Pasamos fin de año con la familia”, finalizó Mariano Martínez, a corazón abierto.