Mariano Martínez contó por qué no deja ir a bailar a su hija Olivia de 13 años: "Esperemos un poco""

Mariano Martínez, padre de Olivia y Milo con Juliana Giambroni, ​y de la pequeña Alma, fruto de su pasada relación con Camila Cavallo, reflexionó sobre la crianza de sus hijos.

En esta oportunidad, reveló por qué aún no quiere que su hija adolescente, de 13 años, vaya a bailar. "Ya está entrando en la adolescencia. Todavía no fue a la matiné, aunque el año pasado me pidió y no la dejé. No me animé", reveló el actor en diálogo con la revista Pronto.

"Sentí que había que esperar un poco, ver dónde y cómo... Sentía que no era el momento. Le pregunté de qué edad eran los chicos que iban y me dijo que hasta 17. No, Oli, esperemos un poco". G-plus

MARIANO MARTÍNEZ NO ESTÁ CERRADO A QUE SU HIJA SALGA A BAILAR

Antes de cerrar, el actor aclaró que próximamente le permitirá a su hija salir de noche con sus amigos.

"En algún momento irá porque es re madura y sabe cuidarse. Ahora, con 13, ya está más grande y si le divierte y la podemos llevar, lo haremos. El año pasado era muy chica todavía". G-plus

