De la mano de la profesión, Mariano Martínez (40) conoció importantes mujeres que se transformaron en grandes amores, como fueron los casos de Marcela Kloosterboer (35), Luisana Lopilato (31) y Lali Espósito (27).

Sin embargo, el actor le dio su primer 'sí, quiero' a Juliana Giambroni (29), modelo cordobesa con quien se convirtió en el padre de Olivia (9) y Milo (5). Finalizado ese matrimonio, Mariano vivió un intenso noviazgo con Lali en 2015, que al llegar a su final en 2016 le dio paso a su actual historia de amor con Camila Cavallo (24), la mujer que lo convirtió en papá por tercera vez tras el nacimiento de Alma (1) y con quien puso en marcha planes de casamiento.

"CON MIS EX NO TENGO VÍNCULO FLUIDO. EL AÑO PASADO MIS HIJOS COMPARTIERON COLEGIO CON LA HIJA DE MARCELA Y SIEMPRE QUE NOS VEÍAMOS CHARLÁBAMOS CON LA MEJOR". G-plus

Feliz con su presente personal, Martínez protagoniza esta semana la tapa de la revista Gente junto a su mujer y sus hijos, pero no pudo evitar las consultas sobre su pasado amoroso. Fue así que Mariano detalló cómo es su vínculo con cada una de su ex, especialmente con Espósito, actriz y cantante con quien terminó el vínculo de un modo mediático y explosivo.

"LUISANA Y YO VIVIMOS EN EL MISMO BARRIO HACE UN MONTÓN Y NOS HEMOS CRUZADO EN LA PLAZA. BUBLÉ ES SÚPER BUENA ONDA. TENEMOS LA MEJOR". G-plus

"Con otras ex relaciones, ¿solés tener un trato tan cordial como con Juliana (Giambroni)?", le preguntaron. Y el actor detalló: "No tengo vínculo fluido… El año pasado mis hijos compartieron colegio con la hija de Marce Kloosterboer y siempre que nos veíamos charlábamos con la mejor onda. Luisana y yo vivimos en el mismo barrio hace un montón y nos hemos cruzado en la plaza. (Michael) Bublé es súper buena onda. Tenemos la mejor", contestó, sin ingresar en la relación que mantuvo con Lali, su entonces compañera en Esperanza Mía.

Atento a su respuesta, el periodista posó su interés en la mujer que omitió: "¿Y con Lali pudieron hablar después de que se filtrara el audio privado en el que hablabas de ella (N.d.R: la llamaba ‘nefasta’)?". Escueto, el actor contestó: "No. Simplemente no se dio".

Antes de concluir el tema, Martínez hizo alusión a la nueva canción que Thalía interpretó con Lali, que los fans le endilgaron a él, Lindo pero bruto. Y señaló: "Me sorprendieron (con la consulta) en una salida en vivo y me reí porque no entendía de qué me hablaban. No hay nada directo hacia a mí, no sé qué quieren que diga... Que piensen lo que quieran, para algunos seré lindo pero bruto, para otros seré bruto pero feo", finalizó con humor.