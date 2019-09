Mariano Iúdica le dedicó palabras a Valentina, su hija, por su cumpleaños: "Tu llegada me cambió para siempre"

Es un día de mucha emoción para Mariano Iúdica (49). A principios de este año contaba que Valentina, su hija mayor, se había ido a vivir a España motivada por la inflación. El conductor de Polémica en el bar, conmovido por pasar los 25 años de la joven lejos de ella, le dedicó una publicación en Instagram.

“Feliz cumpleaños, Valentina. La dueña. Me hiciste papá y desde tu llegada al mundo me cambiaste para siempre. Una luz única y brillante en todos los ámbitos por donde pisás. Sos mi carta de presentación como papá. Me llenás de orgullo y emoción por ser tan buena de verdad, sin chamullo”, empezó diciendo el animador, junto a imágenes de la joven que estudia psicología en la Universidad de Valencia.

"Sos buena amiga, divertida, generosa y de oído gentil. Buena compañera de laburo. Llegás primera, te vas última y todos elogian tu capacidad y buena energía para el grupo. Sos y serás mi bebé". G-plus

“Sos buena persona y te ocupás por ser cada vez mejor persona. Tu preocupación siempre fue tu sonrisa, solidaridad y buen trato para el prójimo. Sos buena hermana. La hermana mayor que todos quisieran tener, gigante, presente y cariñosa”, escribió.

“Sos buena amiga, divertida, generosa y de oído gentil. Buena compañera de laburo. Llegás primera, te vas última y todos elogian tu capacidad y buena energía para el grupo. Sos y serás mi bebé… ¡Siempre! Te amo hasta el cielo. Extraño tanto tu presencia diaria. Mi amor eterno. La dueña”, finalizó Mariano Iúdica, a corazón abierto.