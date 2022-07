Mariano Caprarola fulminó los looks de Mau y Ricky Montaner en La Voz Argentina: "Espantoso"

Mariano Caprarola fulminó los looks de Mau y Ricky en La Jaula de la Moda (lunes a viernes 19 hs. por Ciudad Magazine) para las batallas de La Voz Argentina.

“Si digo ‘qué lindos que están vestidos’ soy un mentiroso, es espantoso, solo quiero rescatar el pantalón de Ricky”, dijo el experto en moda.

Respecto al atuendo de Mau Montaner, manifestó: “No me gusta la musculosa, yo no tengo y ni si quiera las uso para entrenar porque me da vergüenza, es una prenda traicionera”.

“Teniendo todo el look Miami porque son chicos re viajados, son jóvenes y tienen posibilidades de comprar…”, agregó por su parte Caludio Cosano.

Más sobre este tema Ricky desenmascaró a su padre en La Voz Argentina: "El único Ricardo Montaner aquí soy yo"

MARIANO CAPRAROLA CRITICÓ CON TODO EL NUEVO LOOK DE SOLEDAD PASTORUTTI PARA LA VOZ ARGENTINA

Mariano Caprarola criticó con todo en la emisión de Ciudad Magazine el nuevo look de Soledad Pastorutti para la nueva etapa en La Voz Argentina.

“Es una de las mujeres más bellas de Argentina, tiene un lomazo, es una artista del carajo pero veo un vestido de baile de egresados, no me mata”, dijo el panelista de La Jaula de la Moda.